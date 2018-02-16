«Зенит» вслед за «Спартаком» проиграл в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл шотландскому «Селтику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 0:1.

Матч состоялась на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Единственный мяч на 78-й минуте забил полузащитник хозяев Каллум Макгрегор. Команды получили 10 желтых карточек на двоих.

Ответный матч противостояния пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.

Ранее 15 февраля московский «Спартак» дома уступил испанскому «Атлетику», а столичный «Локомотив» на выезде обыграл французскую «Ниццу» (3:2). Хет-триком в составе железнодорожников отметился полузащитник Мануэл Фернандеш.

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