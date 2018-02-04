Эквадорец из «Зенита» испугался российских морозов и снега

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Эквадора Кристиан Нобоа рассказал о первом приезде в Россию. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

Хавбек вспомнил, как в 2007 году перешел в казанский «Рубин»: «Домой мне добираться было долго и дорого, оставаться в отеле не хотелось, и Бердыев сказал: "Поезжай в Казань с ребятами, они к семьям летят, а ты познакомишься с городом"». По словам футболиста, он обрадовался предложению.

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«Когда самолет пошел на посадку, вокруг все стали утепляться, а на мне легкое пальто, в котором я из Эквадора уехал. Вышли на трап, и мне стало страшно — там минус 25 градусов мороза, темень и сплошной снег вокруг. Никогда в жизни не видел снег! Я представил, какой он на вкус и попробовал», — рассказал Нобоа.

Полузащитник перешел из «Ростова» в «Зенит» в июне 2017-го. Спортсмен является двукратным чемпионом России в составе казанского «Рубина». В сезоне-2017/18 Нобоа провел за сине-бело-голубых два матча и отдал одну голевую передачу.

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