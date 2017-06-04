Полузащитник «Ростова» Нобоа перешел в «Зенит»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа перешел в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Игрок, выступающий за сборную Эквадора, пополнил ряды «Зенита» на правах свободного агента. Нобоа подписал контракт на три года.

1 июня Курбан Бердыев оставил должность вице-президента «Ростова». 64-летний специалист работал главным тренером команды с декабря 2014-го по август 2016-го. Под его руководством ростовчане стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2015/16 и впервые в своей истории попали в Лигу чемпионов. После этого он стал консультантом «Ростова».

Болельщики клуба негативно восприняли уход Бердыева. В ответ на это пресс-служба «Ростова» пообещала применить санкции к пессимистично настроенным фанатам.

Нобоа является двукратным чемпионом России в составе казанского «Рубина». В сезоне-2016/2017 он провел за «Ростов» 40 матчей, забил семь мячей и отдал пять голевых передач.