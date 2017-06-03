«Ростов» пригрозил санкциями болельщикам-нытикам

Пресс-служба «Ростова» пообещала применить санкции к пессимистично настроенным после ухода Курбана Бердыева болельщикам клуба. Сообщение появилось на странице дончан во «ВКонтакте».

«Мы уважаем и ценим каждого из вас, но теперь мы будем банить навсегда тех, кто: оскорбляет футболистов, руководство и друг друга. Кроме этого, санкции ждут тех, кто постоянно ноет и пишет о том, что наш любимый клуб ждет развал и прочие ужасы», — гласит заявление клуба.

При этом пресс-служба отметила, что в сообществе нет цензуры. Каждого болельщика призвали высказывать свое мнение, но при этом не скатываться до уровня бульварной прессы.

1 июня Бердыев, консультировавший тренерский штаб «Ростова», оставил должность вице-президента клуба. До этого он работал главным тренером ростовчан и привел команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2015/16, коллектив впервые в своей истории попал в Лигу чемпионов. Бердыев считается основным кандидатом на пост главного тренера казанского «Рубина».