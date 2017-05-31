Мэр Казани ушел в отставку с поста президента «Рубина»

Мэр Казани Ильсур Метшин ушел в отставку с поста президента футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщается на сайте команды из Татарстана.

Решение было принято на заседании попечительского совета «Рубина» под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова. «Считаю, что Ильсур Раисович выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению системности и стабильности работы клуба, заложив прочный фундамент под будущие победы», — заявил глава республики.

Кроме того, на заседании были подведены итоги сезона и обсуждены вопросы дальнейшего развития «Рубина». Принято решение о финансировании команды в полном объеме группой компаний «ТАИФ».

Кто будет новым президентом клуба, не сообщается. По информации «Р-Спорта», главным претендентом на пост руководителя «Рубина» является бывший главный тренер казанской команды Курбан Бердыев.

Метшин получил должность в «Рубине» в сентябре 2015 года. В минувшем сезоне казанцы заняли девятое место в чемпионате России.