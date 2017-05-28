Футболист «Рубина» открыто выступил против главного тренера

Полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз выступил с критикой в адрес главного тренера клуба Хави Грасии. Слова футболиста в воскресенье, 28 мая, приводит «Бизнес Онлайн».

«Могу сказать одно: с Грасией у "Рубина" не будет успехов. Это только мое мнение. Кто-то может возразить и посчитать, что я не прав и такое мнение тоже имеет право на жизнь. Российский футбол не прост, как может показаться», — заявил Карадениз.

Хавбек отметил, что не может сказать ничего плохого про человеческие качества Грасии. «У нас нет никакого конфликта с человеческой стороны. И я с ним несколько раз разговаривал на эту тему, открыто говорил ему что думаю. Я и ему говорил в лицо то, что сейчас сказал вам», — добавил игрок.

25 мая сообщалось, что в ближайшее время главным тренером казанцев станет Курбан Бердыев. Специалист уже работал с «Рубином» и дважды приводил клуб к золотым медалям чемпионата России.

Грасия возглавил «Рубин» летом 2016-го. Казанцы завершили сезон на 9-м месте в таблице Российской футбольной премьер-лиги.