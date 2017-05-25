СМИ анонсировали возвращение Бердыева в «Рубин»

Тренер Курбан Бердыев 27 мая возглавит казанский «Рубин». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, о подписании контракта с 64-летним Бердыевым будет объявлено после заседания попечительского совета клуба. Срок соглашения и размер заработной платы специалиста не уточняются.

В данный момент Бердыев совмещает должности вице-президента и тренера «Ростова». Дончане завершили чемпионат на шестом месте, набрав 48 очков в 30 турах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Кроме того, ростовчане впервые в истории приняли участие в Лиге чемпионов, куда команду вывел именно Бердыев.

«Рубин», перед которым ставилась задача выйти в еврокубки, финишировал на девятой строчке таблицы РФПЛ. Казанский клуб возглавляет испанец Хави Грасия.

Бердыев работал в «Рубине» с августа 2001-го по декабрь 2013-го, дважды приведя команду к победе в чемпионате и Суперкубке и один раз — в Кубке России.