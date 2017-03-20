В «Ростове» показали подарок Моуринью Бердыеву

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил коллеге из «Ростова» Курбану Бердыеву памятный сувенир в виде кубка с эмблемой МЮ. Об этом сообщается на странице ростовского клуба в Twitter.

«Внимание! Ответ! В черном ящике от Жозе Моуринью был этот шикарный памятный сувенир», — говорится в сообщении «Ростова».

Моуринью передал подарок Бердыеву перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел 16 марта в Манчестере и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» подарили прибывшим на матч гостям из Ростова путеводители по городу на русском языке.