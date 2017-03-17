Подсчитана прибыль российских клубов от участия в еврокубках

Футбольные клубы ЦСКА, «Зенит», «Ростов» и «Краснодар», представлявшие Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в сумме заработали за участие в турнирах свыше 40,5 миллиона евро (43,5 миллиона долларов). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Наибольшую прибыль получил «Ростов», игравший в обоих турнирах, — 16,5 миллиона евро (17,7 миллиона долларов). На втором месте ЦСКА 14,2 миллиона евро (15,3 миллиона долларов). «Зенит» и «Краснодар» заработали по 4,9 миллиона евро (5,3 миллиона долларов).

Окончательные данные станут известны грядущим летом после распределения рекламных доходов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все российские клубы завершили выступления в еврокубках. Последним из борьбы выбыл «Ростов». 16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы дончане уступили «Манчестер Юнайтед» (0:1) и проиграли противостояние с общим счетом 1:2 по сумме двух встреч. В тот же день «Краснодар» проиграл Сельте дома (0:2) и вылетел из Лиги Европы.