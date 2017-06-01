Бердыев покинул «Ростов»

Курбан Бердыев оставил должность вице-президента «Ростова». Об этом в четверг, 1 июня, сообщается на сайте клуба.

«Ростов-на-Дону — это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб "Ростов" продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба», — заявил Бердыев.

64-летний специалист работал главным тренером «Ростове» с декабря 2014-го по август 2016-го. Под его руководством ростовчане стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2015/16 и впервые в своей истории попали в Лигу чемпионов. В сентябре 2016-го Бердыев получил должность вице-президента и продолжил консультировать тренерский штаб команды.

25 мая появились сообщения о том, что казанский «Рубин» намерен вернуть Бердыева на должность главного тренера. Он уже возглавлял казанцев в период с августа 2001-го по декабрь 2013-го, дважды приведя команду к золоту чемпионата России.