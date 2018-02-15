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«Спартак» проиграл в Лиге Европы

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Вратарь клуба «Атлетик» Яго Эррерин

Московский «Спартак» проиграл «Атлетику» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 15 февраля, на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 22-й и 39-й минутах отличился 37-летний нападающий испанцев Ариц Адурис, на 45-й — полузащитник Микель Рико. На 60-й минуте мяч забил форвард «Спартака» Луис Адриано.

Ответный матч между командами состоится 22 февраля в Бильбао.

В другом поединке 1/16 финала Лиги Европы московский «Локомотив» выиграл у «Ниццы» — 3:2. Санкт-петербургский «Зенит» начнет встречу против «Селтика» из Глазго в 23:05 мск.

22 января главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что команда может побороться за победу во всех трех турнирах сезона. По мнению наставника, первый сбор красно-белых перед возобновлением сезона прошел успешно.

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