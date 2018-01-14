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ФИФА осудила «Спартак» за «шоколадный» твит

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Куинси Промес, Луис Адриано и Лукас Фернандо
Куинси Промес, Луис Адриано и Лукас Фернандо

Международная федерация футбола (ФИФА) осудила твит московского «Спартака» о «тающих на солнце шоколадках». Об этом сообщает Reuters.

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в аккаунте "Спартака" в Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе», — заявили в организации.

В федерации посчитали, что данный инцидент входит в зону ответственности Российского футбольного союза (РФС). «Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жесткой борьбе с проявлениями расизма», — говорится в сообщении.

13 января в Twitter-аккаунте «Спартака» появилось видео, на котором защитник команды Георгий Джикия называет темнокожих бразильцев «шоколадками, тающими на солнце». В этот день грузинский форвард был ответственным за социальные сети клуба.

После этого болельщики, а также организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обвинили московский клуб в расизме. В пресс-службе команды отметили, что Джикия выложил запись с комментариями без указания руководства команды. В ответ хавбек Фернандо опубликовал видеообращение, где сказал: «В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья».

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