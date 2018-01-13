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Темнокожий спартаковец прокомментировал «расизм» в клубе

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Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал обвинения в расизме в адрес клуба. Видеообращение бразильца опубликовано в Twitter-аккаунте команды.

«В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья», — сказал Фернандо.

Ранее болельщики уличили команду в расизме после поста в Twitter. На видеозаписи защитник клуба Георий Джикия, который ответственен за аккаунт клуба 13 января, подошел к разминающимся темнокожим бразильцам и сказал: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Как сказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь команды Леонид Трахтенберг, футболист это сделал без указаний от руководства клуба.

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Предыстория: «Спартак» уличили в расизме из-за «тающих на солнце шоколадок»
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