Темнокожий спартаковец прокомментировал «расизм» в клубе

Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал обвинения в расизме в адрес клуба. Видеообращение бразильца опубликовано в Twitter-аккаунте команды.

«В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья», — сказал Фернандо.

Ранее болельщики уличили команду в расизме после поста в Twitter. На видеозаписи защитник клуба Георий Джикия, который ответственен за аккаунт клуба 13 января, подошел к разминающимся темнокожим бразильцам и сказал: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Как сказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь команды Леонид Трахтенберг, футболист это сделал без указаний от руководства клуба.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!