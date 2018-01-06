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Бузова собралась стать тренером сборной России по футболу

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Ольга Бузова
Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова не исключила возможности стать тренером сборной России по футболу. Об этом она написала в Instagram.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года», — заявила телеведущая.

Оставлю это здесь 💣 мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно 😝 Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус ❤💟 Квинси Промес недавно в интервью заявил, что #малополовин одна из его любимых песен 💣 Не зря я болею за @19samedov84 из «Спартака» 🔴⚪️ все складывается 🤣Кстати, мне идёт ваша форма 🥋 Ну вот я и поняла чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба 😂🤪🤗 а там не далеко и до тренера «Сборной России» 😈🧐 Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года 😈🙈😂 А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, утроим сейчас с вами переворот в футболе России ⚽ Поверьте, а мотивировать я умею 🤙🏻 🚀🚀🚀 P.S. И спасибо автору 😘 не знаю кто вы, но мне очень приятно 🤙🏻

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Бузова отметила, что умеет мотивировать и способна устроить переворот в российском футболе. Она также добавила, что с симпатией относится к московскому «Спартаку».

В 2012 году телеведущая вышла замуж за полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В декабре 2016 года они развелись.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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