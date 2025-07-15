США подготовили к отправке почти все вооружения для Украины в рамках сделки с НАТО

NYT: США подготовили к отправке оружие для Украины в рамках сделки с НАТО

Почти все вооружения США по новой договоренности с НАТО уже готовы к отправке в страны Североатлантического альянса для последующей передачи Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как отметило издание, в новый пакет вооружений входят системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ракеты и боеприпасы, которые союзники США по НАТО купят в рамках сделки с президентом США Дональдом Трампом и затем передадут Киеву. Почти все оружие может быть немедленно отправлено на Украину, рассказала газета со ссылкой на источники.

При этом, по данным журналистов, речь идет либо об оружии, взятом из существующих запасов, либо о только что произведенном.

Ранее стало известно, что США продадут НАТО оружие для Украины на 10 миллиардов долларов.