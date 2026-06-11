Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 11 июня 2026Ценности

Бывшая жена Дмитрия Пескова показала фигуру в бикини в честь 50-летия

Бывшая жена Дмитрия Пескова Солоцинская показала фигуру в бикини в честь 50-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ekaterina_solotsinskaya

Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская показала фигуру в купальнике в честь 50-летия. Видео опубликовано в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница поделилась кадрами с отдыха на море. Она предстала перед камерой в полный рост, когда выходила из воды в черном бикини. Также женщина примерила бежевый топ от бикини с брюками и рубашкой.

«50 — полет нормальный. Трижды мама, почти трижды бабушка», — указала в подписи автор поста.

Ранее в июне сообщалось, что старшая дочь Пескова и Солоцинской Елизавета беременна третьим ребенком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

    Привычный фрукт оказался полезен для сосудов и кишечника

    В России назвали способ снижения эффективности дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok