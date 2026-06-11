Бывшая жена Дмитрия Пескова показала фигуру в бикини в честь 50-летия

Бывшая жена Дмитрия Пескова Солоцинская показала фигуру в бикини в честь 50-летия

Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская показала фигуру в купальнике в честь 50-летия. Видео опубликовано в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница поделилась кадрами с отдыха на море. Она предстала перед камерой в полный рост, когда выходила из воды в черном бикини. Также женщина примерила бежевый топ от бикини с брюками и рубашкой.

«50 — полет нормальный. Трижды мама, почти трижды бабушка», — указала в подписи автор поста.

Ранее в июне сообщалось, что старшая дочь Пескова и Солоцинской Елизавета беременна третьим ребенком.