Ефимова обошла рекордсменку мира и стала чемпионкой России

Ефимова обошла Чикунову и стала чемпионкой России на дистанции 100 метров брассом

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала чемпионкой России на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка на турнире в Казани преодолела дистанцию за 1 минуту 6,90 секунды. Ефимова обошла ставшую второй рекордсменку мира на 200-метровке брассом Евгению Чикунову. Она отстала от победительницы на 0,09 секунды. Тройку сильнейших замкнула Ника Годун (проиграла 0,46 секунды).

Ранее Ефимова оценила свое влияние на плавание. По мнению спортсменки, благодаря ей смотреть соревнования пловцов стало интереснее.

34-летняя Ефимова дважды становилась серебряным и один раз — бронзовым призером Олимпиад. Спортсменка является семикратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой мира.