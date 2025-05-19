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12:44, 19 мая 2025Спорт

Ефимова оценила свое влияние на плавание

Юлия Ефимова: Благодаря мне плавание интереснее смотреть
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова оценила свое влияние на плавание. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По мнению спортсменки, благодаря ей смотреть соревнования пловцов интереснее. «Это подтверждают даже люди, которые не очень хорошо ко мне относятся. И я составляю конкуренцию», — заявила Ефимова.

Россиянка также ответила тем, кто упрекает ее за решение продолжать карьеру. «А почему нельзя? Хочу и продолжаю. Это спорт, здоровье, жизнь, красивое тело и уверенность в себе», — добавила Ефимова.

В апреле Ефимова не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, выступая на первенстве России в Казани. Пловчиха не выполнила условия отбора на трех дистанциях.

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