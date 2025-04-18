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10:25, 18 апреля 2025Спорт

Ефимова провалила отбор на чемпионат мира

Пловчиха Юлия Ефимова провалила отбор на чемпионат мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российская пловчиха Юлия Ефимова провалила отбор на чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка не смогла выйти в финал чемпионата России на дистанции 200 метров брассом. Ранее 33-летняя Ефимова не выполнила условия отбора на дистанциях 50 и 100 м брассом соответственно.

Первенство страны проходит в Казани и завершится 18 апреля. Соревнования являются отборочными к ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре, который пройдет с 11 июля по 3 августа.

Летом прошлого года Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024, но не смогла отобраться на Игры. Россиянка — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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