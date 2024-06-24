Ефимова провалила отбор на Олимпиаду-2024 в Париже

Российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

Российская пловчиха Юлия Ефимова провалила отбор на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

23 июня спортсменка на чемпионате Багамских островов выиграла заплыв на дистанции 100 метров брассом, преодолев дистанцию за 1 минуту и 7,98 секунды. Олимпийский квалификационный норматив составляет 1 минуту и 6,79 секунды.

Ранее Ефимова не смогла отобраться на Игры на дистанции 200 метров брассом. Олимпийский отбор окончен, россиянка не сможет выступить на Играх.

14 июня Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Россиянка — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.