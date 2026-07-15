Жертва атаковавшего США кишечного паразита раскрыла его самую неприятную особенность

Пользовательница Reddit с ником Particularzebraa рассказала, что стала жертвой циклоспоры — кишечного паразита, атаковавшего несколько регионов США. Она также раскрыла самую неприятную особенность паразита.

По ее словам, основная проблема — непрекращающаяся диарея, которая длилась несколько недель. «Все началось с небольшого расстройства желудка. В тот момент я была в поездке, поэтому подумала, что, возможно, просто немного перебрала с алкоголем накануне вечером. Потом почувствовала, что мне нужно в туалет, и это был настоящий жидкий стул. Я никогда не испытывал ничего подобного — по сути, я мочилась фекалиями», — написала женщина.

Она добавила, что не сталкивалась с болью, спазмами или дискомфортом, однако из-за консистенции кала она «не могла доверять своим газам». При этом к любым позывам отправиться в туалет приходилось прислушиваться и в экстренном порядке искать уборную.

«Наибольшим испытанием стало получение образцов моего кала, поскольку к тому моменту, когда я добралась до врачей, я была настолько очищена от него, что у меня это заняло несколько дней», — добавила женщина, уточнив, что с прошлой недели ее стул стабилизировался, а общая продолжительность болезни составила около 20 дней.

Ранее в нескольких американских штатах, первым из которых стал Мичиган, зафиксировали резкий рост случаев заражения паразитом циклоспорой. Обычно он попадает в организм человека через зараженные продукты или воду, чаще всего речь идет о свежих овощах, зелени и фруктах.