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13:14, 14 июня 2024Спорт

Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в ОИ
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Выступить на Играх россиянка сможет в том случае, если уложится в квалификационный норматив. Она может сделать это до 23 июня на международных соревнованиях.

Ефимова высказалась о возможном участии в Олимпиаде 19 апреля. «У каждого человека есть собственный выбор. У меня он не закрыт, потому что я пока что не плыла по олимпийскому нормативу», — заявила она.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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      Алексей Гусев
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