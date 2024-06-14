Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в ОИ

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Выступить на Играх россиянка сможет в том случае, если уложится в квалификационный норматив. Она может сделать это до 23 июня на международных соревнованиях.

Ефимова высказалась о возможном участии в Олимпиаде 19 апреля. «У каждого человека есть собственный выбор. У меня он не закрыт, потому что я пока что не плыла по олимпийскому нормативу», — заявила она.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

