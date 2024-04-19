Ефимова: если проплыву по нормативу, подумаю о том, чтобы поехать на Олимпиаду

Российская пловчиха Юлия Ефимова оценила вероятность участия в Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У каждого человека есть собственный выбор. У меня он не закрыт, потому что я пока что не плыла по олимпийскому нормативу», — заявила она. Спортсменка отметила, что если выполнит норматив, то подумает о том, чтобы ехать на Игры.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.