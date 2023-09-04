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23:00, 4 сентября 2023Спорт

Международная федерация плавания допустила россиян до турниров

Международная федерация плавания допустила россиян в нейтральном статусе

Фото: Marko Djurica / Reuters

Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) допустило российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину. Россиянам будет запрещено проходить через микст-зону для СМИ и участвовать в пресс-конференциях и интервью.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Россию также лишили права проведения крупных международных соревнований.

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    Анастасия Борисова
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