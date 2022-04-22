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Спорт

FINA запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой

FINA не будет приглашать российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в 2022-м

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Об этом сообщается на сайте федерации.

«Бюро FINA подтвердило свою позицию о том, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на какие-либо мероприятия FINA до конца 2022 года», — говорится в заявлении федерации.

Также 22 апреля FINA отстранила российского пловца Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев. Решение вступило в силу 20 апреля.

23 марта FINA отстранила российских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет в Венгрии с 18 июня по 3 июля. При этом ранее федерация заявляла о том, что допустит россиян до участия в турнире в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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