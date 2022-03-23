Россиян отстранили от чемпионата мира по водным видам спорта

FINA отстранила российских атлетов от чемпионата мира по водным видам спорта в Венгрии

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято бюро организации в среду, 23 марта. После его оглашения Всероссийская федерация плавания (ВФП) заявила о снятии всех российских атлетов со всех соревнований под эгидой FINA до конца 2022 года.

Ранее об отказе от участия в ЧМ заявил двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Он сделал это в знак протеста против отстранения всех соотечественников от международных стартов. Своим решением 25-летний пловец также хотел поддержать паралимпийцев.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022 состоится в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

