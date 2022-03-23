Пловец Рылов отказался участвовать в чемпионате мира

Пловец Евгений Рылов отказался участвовать в ЧМ в знак поддержки отстраненных россиян

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года. Об этом в Telegram сообщил журналист Василий Конов.

Российский спортсмен сделал это в знак протеста против отстранения всех соотечественников от международных стартов. Своим решением 25-летний пловец также хотел поддержать паралимпийцев.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. Спортсменов из России также лишили возможности выступить на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине. Международная федерация плавания (FINA) допустила россиян до участия в чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 18 июня по 3 июля в Японии.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали. В его активе также две победы на чемпионатах мира.