Пловца Рылова отстранили от соревнований на девять месяцев

Международная федерация плавания отстранила Рылова от соревнований на девять месяцев

Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиянина Евгения Рылова от соревнований. Об этом сообщается на сайте федерации.

По решению дисциплинарной комиссии Рылов не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой FINA в течение девяти месяцев. Отстранение вступило в силу 20 апреля.

Дисциплинарное дело против Рылова было открыто 23 марта. Причиной стало участие 25-летнего спортсмена в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта. В FINA заявили, что Рылов мог нарушить правила организации.

Ранее FINA запретила россиянам и белорусам принимать участие в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года, который состоится летом в Венгрии. После бюро федерации подтвердило, что не будет приглашать спортсменов на турниры под своей эгидой до конца 2022 года.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали. В его активе также две победы на чемпионатах мира.