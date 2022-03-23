Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
1:7
Завершен
Трактор
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Динамо М
3:0
1-й период
live
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Международная федерация плавания открыла дело против пловца Рылова

FINA открыла дело в отношении Рылова после участия пловца в концерте в «Лужниках»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении российского пловца Евгения Рылова. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стало предполагаемое участие 25-летнего спортсмена в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся в «Лужниках» 18 марта. В FINA заявили, что Рылов мог нарушить правила организации. Заседание по делу пловца должно пройти в ускоренном режиме.

Ранее 23 марта FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет в Венгрии. После это Всероссийская федерация плавания заявила о снятии российских атлетов со всех соревнований под эгидой FINA до конца 2022 года.

Ранее об отказе от участия в ЧМ заявил Рылов. Он сделал это в знак протеста против отстранения всех соотечественников от международных стартов.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали. В его активе также две победы на чемпионатах мира.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины
Иностранку поймали в Шереметьево с контрабандой вещей ушедших из России брендов
Добровольцу пообещали более миллиона рублей за год жизни со стрижкой из 80-х
Минобороны России рассказало о боях за два населенных пункта
Глава СК Быстрыкин поручил расследовать разрыв снаряда в Белгородской области
В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»
У России захотели забрать более 500 самолетов
Матвиенко назвала плюсы решения о продаже газа за рубли
Названо количество работников в простое после ухода компаний из России
Не отреагировавший на вызов об избиении российский полицейский получил срок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.