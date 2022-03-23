Международная федерация плавания открыла дело против пловца Рылова

FINA открыла дело в отношении Рылова после участия пловца в концерте в «Лужниках»

Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении российского пловца Евгения Рылова. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стало предполагаемое участие 25-летнего спортсмена в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся в «Лужниках» 18 марта. В FINA заявили, что Рылов мог нарушить правила организации. Заседание по делу пловца должно пройти в ускоренном режиме.

Ранее 23 марта FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет в Венгрии. После это Всероссийская федерация плавания заявила о снятии российских атлетов со всех соревнований под эгидой FINA до конца 2022 года.

Ранее об отказе от участия в ЧМ заявил Рылов. Он сделал это в знак протеста против отстранения всех соотечественников от международных стартов.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали. В его активе также две победы на чемпионатах мира.