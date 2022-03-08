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Спорт

FINA сможет запрещать российским спортсменам участие в международных стартах

FINA приняла новый устав и сможет не допускать российских спортсменов до стартов

Фото: Molly Darlington / Reuters

Бюро Международной федерации плавания (FINA) приняло новый устав. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно документу, российских спортсменов и официальных лиц могут не допускать до международных соревнований. «Теперь FINA будет тщательно просматривать все мероприятия в календаре, прежде чем принимать какие-либо решения об отстранении спортсменов или команд от участия в них», — заявили в организации.

При этом FINA выступила против полного запрета на выступление всех спортсменов и официальных лиц из России. В организации заявили, что россияне должны участвовать в мероприятиях в нейтральном статусе.

Ранее FINA отменила российские этапы мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Отмечается, что решение было принято после консультаций со спортсменами, а также национальными федерациями.

Дарья Коршунова
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