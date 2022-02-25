Российские этапы мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду отменены

Запланированные на 8-10 апреля в Казани этапы мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду отменены. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

Отмечается, что решение было принято после консультаций со спортсменами, а также национальными федерациями. Кроме того, 8 марта в Санкт-Петербурге не состоится игра мужской Мировой лиги по водному поло Россия — Греция.

В заявлении сообщается, что соревнования, которые должны пройти в России в более поздние сроки, находятся под пристальным вниманием и пока не отменены. Во второй части сезона Казань должна принять юниорский чемпионат мира по плаванию, чемпионат мира по плаванию на короткой воде и этап Кубка мира по плаванию.

Ранее 25 февраля МОК призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования с территории России и Белоруссии. Согласно заявлению организации, страны нарушили олимпийское перемирие. МОК не планирует на их территории никаких мероприятий и отдает абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Исполком организации также рекомендовал спортивным федерациям не вывешивать флаги и не включать гимны России и Белоруссии на всех соревнованиях.