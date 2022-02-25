МОК рекомендовал отказаться от флагов России и Белоруссии на турнирах

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с рекомендацией отказаться от флагов России и Белоруссии на спортивных турнирах. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля. Возможные санкции за демонстрацию государственной символики стран не обсуждались.

Также МОК призвал отменить все соревнования, которые планируется провести в России и Белоруссии, или перенести их за пределы стран.

Ранее сообщалось о решении баскетбольной Евролиги перенести матчи, которые планировалось провести в России, за пределы страны. Новое место проведения игр пока не определено.

Кроме того, Россию лишили проведения Всемирной шахматной олимпиады, этапа Гран-при «Формулы-1» и этапов Кубка мира по лыжным гонкам.