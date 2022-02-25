Баскетбольная Евролига перенесет запланированные в России игры за пределы страны

Баскетбольная Евролига перенесет матчи, которые планировалось провести в России, за пределы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

О решении руководства чемпионата стало известно в пятницу, 25 февраля. Новое место проведения игр пока не определено.

При этом встреча ЦСКА и «Барселоны», которая должна была состояться в Москве 27 февраля, отложена на неопределенный срок.

Ранее 25 февраля сообщалось об отказе французского клуба АСВЕЛ играть матчи Евролиги с УНИКСом и «Зенитом» в России. 24 февраля с аналогичным заявлением выступил литовский «Жальгирис».

Россию также уже лишили проведения Гран-при «Формулы-1» в Сочи, финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и этапов Кубка мира по лыжным гонкам.