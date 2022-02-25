Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Саутгемптон
Сегодня
23:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Дженоа
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|27-й тур
Манчестер Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Эмполи
Завтра
20:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Спорт

Французский клуб отказался лететь в Россию на матчи Евролиги

Французский клуб АСВЕЛ отказался играть матчи Евролиги с УНИКСом и «Зенитом» в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ сделал заявление о ближайших матчах Евролиги. В Twitter команды высказался владелец клуба Тони Паркер.

Он заявил, что АСВЕЛ не приедет в Россию на игры с казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом». «Я уже сообщил об этом своим игрокам и персоналу. Это выходит за рамки спорта. Мы не можем мириться с ситуацией, которая полностью противоречит нашим ценностям. Приезд нашей команды в Россию исключен», — заявил Паркер об отказе прилетать на встречи.

Французы должны встретиться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 1 марта. Спустя два дня запланирован поединок АСВЕЛа в Казани против УНИКСа.

24 февраля литовский «Жальгирис» заявил об отказе проводить матчи Евролиги в России. Аналогичное решение в тот же день приняла испанская баскетбольная «Барселона».

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС
В российском регионе заявили о повреждениях из-за обстрелов со стороны Украины
В Совфеде рассказали об ответных санкциях Западу
Лавров уличил Запад в выгораживании преступлений украинских властей
Меркель высказалась о ситуации на Украине
Изменение климата усилило круговорот воды на Земле
Япония остановила поставки подержанных машин в Россию
В Госдуме предложили альтернативу Зеленскому в диалоге с Россией
Политолог назвал единственный верный шаг для Зеленского
Китай временно отказался от российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.