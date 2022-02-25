Французский клуб отказался лететь в Россию на матчи Евролиги

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ сделал заявление о ближайших матчах Евролиги. В Twitter команды высказался владелец клуба Тони Паркер.

Он заявил, что АСВЕЛ не приедет в Россию на игры с казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом». «Я уже сообщил об этом своим игрокам и персоналу. Это выходит за рамки спорта. Мы не можем мириться с ситуацией, которая полностью противоречит нашим ценностям. Приезд нашей команды в Россию исключен», — заявил Паркер об отказе прилетать на встречи.

Французы должны встретиться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 1 марта. Спустя два дня запланирован поединок АСВЕЛа в Казани против УНИКСа.

24 февраля литовский «Жальгирис» заявил об отказе проводить матчи Евролиги в России. Аналогичное решение в тот же день приняла испанская баскетбольная «Барселона».