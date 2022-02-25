Гран-при «Формулы-1» в России отменили

Руководство «Формулы-1» приняло решение отменить этап Гран-при в Сочи. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

«"Формула-1", команды и Международная автомобильная федерация обсудили ситуацию и пришли к совместному выводу, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.

Гран-при России должно было пройти в Сочи с 23 по 25 сентября этого года. Соревнования ежегодно проходили в Сочи с 2014-го.

Ранее в пятницу, 25 февраля, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Также было объявлено, что российская сборная и клубы будут проводить домашние международные матчи на нейтральных стадионах.