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Гран-при «Формулы-1» в России отменили

Руководство «Формулы-1» отменило проведение Гран-при России в Сочи

Фото: Florion Goga / Reuters

Руководство «Формулы-1» приняло решение отменить этап Гран-при в Сочи. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

«"Формула-1", команды и Международная автомобильная федерация обсудили ситуацию и пришли к совместному выводу, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.

Гран-при России должно было пройти в Сочи с 23 по 25 сентября этого года. Соревнования ежегодно проходили в Сочи с 2014-го.

Ранее в пятницу, 25 февраля, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Также было объявлено, что российская сборная и клубы будут проводить домашние международные матчи на нейтральных стадионах.

Алексей Гусев
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