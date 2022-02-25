УЕФА объявил о переносе из России на нейтральные поля матчей под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет все матчи под своей эгидой из России. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, российская сборная и клубы не смогут принимать международные матчи на домашних стадионах, им придется играть на нейтральных полях. В УЕФА подчеркнули, что это будет происходить до дальнейшего уведомления. Такое же решение принято в отношении украинской сборной и клубов.

УЕФА также заявил, что готов к проведению внеочередных заседаний исполкома. Там подчеркнули, что в любой момент может потребоваться переоценка правовой и фактической ситуации.

Ранее, в пятницу, 25 февраля, стало известно, что УЕФА перенес из Санкт-Петрбурга в Париж финал Лиги чемпионов. Игра состоится 28 мая.