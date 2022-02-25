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УЕФА объявил о переносе из России на нейтральные поля матчей под своей эгидой

Российская сборная и клубы не смогут играть на домашних стадионах в турнирах УЕФА

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет все матчи под своей эгидой из России. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, российская сборная и клубы не смогут принимать международные матчи на домашних стадионах, им придется играть на нейтральных полях. В УЕФА подчеркнули, что это будет происходить до дальнейшего уведомления. Такое же решение принято в отношении украинской сборной и клубов.

УЕФА также заявил, что готов к проведению внеочередных заседаний исполкома. Там подчеркнули, что в любой момент может потребоваться переоценка правовой и фактической ситуации.

Ранее, в пятницу, 25 февраля, стало известно, что УЕФА перенес из Санкт-Петрбурга в Париж финал Лиги чемпионов. Игра состоится 28 мая.

Алексей Гусев
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