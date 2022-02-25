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Финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж на стадион «Стад де Франс»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с позицией по переносу финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте организации.

В пятницу состоялось экстренное заседание исполкома УЕФА. Союз принял решение о переносе решающего матча Лиги чемпионов в Париж. Встреча пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс».

О вероятном лишении Санкт-Петербурга права на проведение финала Лиги чемпионов стало известно еще 24 февраля. Решение о переносе принято из-за специальной военной операции России на территории Украины.

Матч в Санкт-Петербурге должен был стать вторым финалом Лиги чемпионов в России. Впервые решающий матч турнира приняла Москва 21 мая 2008 года.

Николай Костюков
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