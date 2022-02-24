Стало известно о решении УЕФА лишить Санкт-Петербург финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишит Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Данное решение должно быть утверждено в рамках экстренного заседания исполкома организации, которое пройдет в пятницу. «На фоне развития ситуации между Россией и Украиной, глава УЕФА принял решение о проведении срочного заседания, чтобы оценить положение и принять соответствующие меры», — отмечается в заявлении УЕФА.

23 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге. Заявление было сделано на фоне признания независимости ДНР и ЛНР российскими властями.

Финал Лиги чемпионов намечен на 28 мая. Решающий матч Еврокубка во второй раз в истории должен был пройти в России. В 2008 году на московском стадионе «Лужники» за трофей спорили «Манчестер Юнайтед» и «Челси».