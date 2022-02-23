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МИД Великобритании призвал клубы из Англии бойкотировать финал ЛЧ в России

Глава МИД Великобритании заявила, что на месте клубов из Англии бойкотировала бы финал ЛЧ

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP

Английским футбольным клубам стоит бойкотировать финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге. С таким призывом выступила глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, ее слова приводит Daily Mail.

«На их месте я бы бойкотировала финал. Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим [президента России Владимира] Путина», — сказала она.

22 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Финал турнира должен пройти 28 мая.

В Лиге чемпионов текущего сезона проходят матчи 1/8 финала. В борьбе за титул остались четыре английские команды: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Алексей Гусев
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