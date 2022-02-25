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Спорт

МОК призвал отменить все соревнования на территории России и Белоруссии

МОК призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования в России и Белоруссии

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования с территории России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению организации, страны нарушили олимпийское перемирие. МОК не планирует на их территории никаких мероприятий и отдает абсолютный приоритет безопасности спортсменов.

Исполком МОК также призвал спортивные федерации не вывешивать флаги и не включать гимны России и Белоруссии на всех соревнованиях. Возможные санкции за демонстрацию государственной символики стран не обсуждались.

Ранее 25 февраля руководство «Формулы-1» приняло решение отменить этап Гран-при в Сочи. «"Формула-1", команды и Международная автомобильная федерация обсудили ситуацию и пришли к совместному выводу, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.

Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам экстренного заседания исполкома принял ряд решений на фоне военной операции России. Одним из них стал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Кроме того, матчи российских и украинских команд будут проводиться на нейтральных стадионах.

Дарья Коршунова
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