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05:59, 15 июля 2026Наука и техника

Пентагон засекретил технологии производства Patriot

РИА Новости: Пентагон сделал тайной технологии производства Patriot
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Технологии производства полного цикла зенитно-ракетного комплекса Patriot засекретил Пентагон. Об этом узнали журналисты РИА Новости, изучив документы военного ведомства.

Речь идет о проектировании, выпуске компонентов, программном обеспечении и результатах испытаний. Уточняется, что критические технологии связаны прежде всего с проектированием, а также с данными о разработке и производстве отдельных компонентов.

В уведомлении американского Минобороны о предполагаемой продаже комплексов Patriot Бахрейну в 2019 году отмечалось, что список соответствующих элементов имеет гриф «конфиденциально».

Режим секретности распространяется не только на ракеты как таковые, но и на ключевые технологические данные системы: применяемые разработки, показатели результативности, итоги испытаний, а также устройство головок самонаведения. Некоторые материалы относятся к более высокому уровню закрытости — вплоть до грифа «секретно».

В Пентагоне считают, что если подобные сведения окажутся у технически развитого соперника, это может позволить ему создать способы нейтрализации Patriot либо разработать комплекс с аналогичными характеристиками.

Ранее военный аналитик Дженнифер Кавана заявила, что Украина не сможет производить ракеты для ЗРК Patriot до окончания боевых действий. По ее оценке, чтобы Киев смог производить ракеты, потребуются крупные инвестиции, однако сейчас компании вряд ли согласятся на это из-за угрозы ударов.

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