Японские автобренды зарегистрировали в России новые товарные знаки

«Лента.ру»: Mitsubishi и Toyota зарегистрировали товарные знаки Absolute и Sienta в России

Японские автогиганты Mitsubishi Motors и Toyota Motor Corporation зарегистрировали в Роспатенте бренды Absolute и Sienta, выяснил сервис проверки контрагентов Rusprofile. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Известно, что исключительные права на товарные знаки будут действовать до апреля 2035 года и ноября 2034 года соответственно. Под брендами можно выпускать автомобили и запчасти.

Mitsubishi Triton Absolute (на некоторых рынках — Mitsubishi L200 Absolute) — это концептуальный внедорожный пикап, представленный компанией в 2019 году, а Toyota Sienta — компактный минивен со сдвижными дверями, производимый компанией с сентября 2003 года на базе Toyota Vitz.

Бренд Mitsubishi продолжает вести деятельность в России, за исключением официальных поставок машин (они прекратились в 2022 году). Toyota Motor Corporation в сентябре 2022 года закрыла свой завод в Ленинградской области и прекратила производство автомобилей в России, но в декабре 2025 года представители компании заявляли об отсутствии планов о полном уходе с российского рынка и продолжении обслуживания клиентов на территории страны.

Ранее американское издательство комиксов DC Comics решило оформить в России права на бренд Supergirl накануне выхода одноименного фильма.