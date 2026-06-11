Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:37, 11 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Японские автобренды зарегистрировали в России новые товарные знаки

«Лента.ру»: Mitsubishi и Toyota зарегистрировали товарные знаки Absolute и Sienta в России
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom

Японские автогиганты Mitsubishi Motors и Toyota Motor Corporation зарегистрировали в Роспатенте бренды Absolute и Sienta, выяснил сервис проверки контрагентов Rusprofile. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Известно, что исключительные права на товарные знаки будут действовать до апреля 2035 года и ноября 2034 года соответственно. Под брендами можно выпускать автомобили и запчасти.

Mitsubishi Triton Absolute (на некоторых рынках — Mitsubishi L200 Absolute) — это концептуальный внедорожный пикап, представленный компанией в 2019 году, а Toyota Sienta — компактный минивен со сдвижными дверями, производимый компанией с сентября 2003 года на базе Toyota Vitz.

Бренд Mitsubishi продолжает вести деятельность в России, за исключением официальных поставок машин (они прекратились в 2022 году). Toyota Motor Corporation в сентябре 2022 года закрыла свой завод в Ленинградской области и прекратила производство автомобилей в России, но в декабре 2025 года представители компании заявляли об отсутствии планов о полном уходе с российского рынка и продолжении обслуживания клиентов на территории страны.

Ранее американское издательство комиксов DC Comics решило оформить в России права на бренд Supergirl накануне выхода одноименного фильма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    Появились подробности о находках на месте пропажи семьи Усольцевых

    Первую в мире сумку из кожи с ДНК тираннозавра выставили на аукцион

    Одна ночь в роскошном отеле в Швейцарии обошлась паре россиян в сотни тысяч рублей

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok