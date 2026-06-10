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13:16, 10 июня 2026РоссияЭксклюзив

Американская компания решила оформить в России права на Supergirl накануне выхода фильма

«Лента.ру»: DC Comics оформляет в России права на бренд Supergirl накануне выхода фильма
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Супергёрл»

Американское издательство комиксов DC Comics решила оформить в России права на бренд Supergirl накануне выхода одноименного фильма, выяснил сервис проверки контрагентов Rusprofile. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что американская компания 5 июня подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Supergirl. Согласно документам, товарный знак планируют использовать для выпуска косметики, одежды и аксессуаров, напитков, печатной продукции, а также для рекламных услуг.

В конце июня в мировой прокат выйдет фильм Supergirl от студии DC Studios, основанный на комиксе Supergirl: Woman of Tomorrow. Главную роль Кары Зор-Эл исполняет Милли Олкок, режиссер — Крейг Гиллеспи.

DC Comics — американское издательство комиксов, основанное в 1934 году. Является одним из мировых лидеров индустрии комиксов и владеет правами на таких персонажей, как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина и Супергерл. Входит в медиахолдинг Warner Bros. Discovery.

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, заявил, что совсем недавно в России потребление комиксов считалось занятием для дебилов, потому что в стране их практически не было. Однако после того, как жители страны смогли полноценно ознакомиться с графической литературой, мнение об этом виде досуга изменилось, поделился он.

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