19:06, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

Гоблин назвал одно хобби занятием для дебилов

Блогер Пучков заявил, что раньше чтение комиксов считалось занятием для дебилов
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, заявил, что раньше одно популярное хобби считалось занятием для дебилов. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Совсем недавно у нас потребление комиксов проходило по графе "занятие для дебилов". Извините, конечно, так было», — сказал Гоблин.

Переводчик объяснил, что в России так думали о чтении комиксов, потому что в стране их практически не было. Однако после того, как жители страны смогли полноценно ознакомиться с графической литературой, мнение об этом виде досуга изменилось. «Как это они называют, графический роман? Они прекрасны, безо всяких», — заключил блогер.

Ранее Пучков призвал россиян следить за питанием и, в частности, есть суп. Он добавил, что сам употребляет фастфуд, но старается делать это редко.

До этого Гоблин назвал отбитым дегенератом писателя Владимира Сорокина. Он заявил, что в книгах этого автора много жестокости.

