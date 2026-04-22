Гоблин назвал отбитым дегенератом известного российского писателя

Блогер Пучков назвал дегенератом писателя Сорокина из-за жестокости в его книгах

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал известного писателя-постмодерниста Владимира Сорокина за жестокие сцены в его произведениях. О Сорокине он высказался в эфире радиостанции Sputnik, запись которой опубликована во «ВКонтакте».

По словам Пучкова, некоторое время назад он приобрел и прочитал роман писателя. В книге блогер столкнулся с шокирующими сценами — в частности, в произведении шла речь о поезде, топливом для которого служили человеческие тела, а также было описано насилие над детьми (судя по всему, блогер говорит о романе «Наследие» — прим. «Ленты.ру»).

«Я когда дочитал до первой сцены насилия, мне аж нехорошо стало», — признался Гоблин. Он также назвал Сорокина отбитым дегенератом.

Роман «Наследие» вышел в 2023 году. В апреле 2024 года издательство АСТ официально объявило об остановке его продаж в связи с обнаруженной в книге пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Позднее также стало известно, что роман проверяют по статье 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. В ноябре 2024 года суд в Москве оштрафовал издательства «Эксмо» и «АСТ» из-за порнографических материалов, выявленных в «Наследии».