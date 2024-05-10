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05:27, 10 мая 2024Силовые структуры

Стало известно о проверке романа Сорокина «Наследие»

РИА Новости: из-за романа Сорокина «Наследие» начали доследственную проверку
Владимир Сорокин

Владимир Сорокин. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Из-за романа Владимира Сорокина «Наследие» начали доследственную проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Книгу проверяют по статье 242.1 УК (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Собеседник агентства заявил, что, по предварительным данным, поводом стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних.

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В апреле на российских маркетплейсах на 40 процентов вырос спрос на книги, где ранее экспертиза выявила элементы пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Это связано с тем, что издательство АСТ остановило распространение такой литературы.

Так, россияне резко заинтересовались книгами Ханьи Янагихары, Владимира Сорокина, Мадлен Миллер, Майкла Каннингема. В период с 15 по 23 апреля, по сравнению с периодом с 1 по 8 апреля, спрос на маркетплейсах на них тогда вырос на 30-40 процентов. При этом частные продавцы на платформах ежедневно повышали цены на произведения: отдельные книги стоили более восьми тысяч рублей.

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      Сергей Грехов
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