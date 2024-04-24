Россияне резко заинтересовались ЛГБТ-литературой

«Ъ»: спрос на ЛГБТ-литературу в России 15-23 апреля вырос на 30-40%

В российских маркетплейсах на 40 процентов вырос спрос на книги, где ранее экспертиза выявила элементы пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Это связано с тем, что издательство АСТ остановило распространение такой литературы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник на медиарынке, знакомый с данными онлайн-площадок.

Так, россияне резко заинтересовались книгами Ханьи Янагихары, Владимира Сорокина, Мадлен Миллер, Майкла Каннингема. В период с 15 по 23 апреля, по сравнению с периодом с 1 по 8 апреля, спрос на маркетплейсах на них вырос на 30-40 процентов. При этом частные продавцы на платформах ежедневно повышают цены на произведения: отдельные книги уже стоят более восьми тысяч рублей.

Собеседник издания усомнился в том, что число частных продавцов, занимающихся поставками запрещенной литературы, на книжном рынке со временем будет расти. Он пояснил, что в России распространять литературу о нетрадиционных сексуальных отношениях для продажи уже уголовно наказуемо. Поэтому, предположил он, о покупке подобного интересующего издания можно будет договориться с продавцом только в личных сообщениях, а книги могут импортироваться из СНГ.

Во вторник, 23 апреля, издательство АСТ приостановило продажи книг «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер после предупреждения Пресненской межрайонной прокуратуры. На основе краткого содержания ведомство выявило в произведениях признаки ЛГБТ-пропаганды.