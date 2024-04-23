Издательство АСТ остановило продажи двух книг из-за предупреждения прокуратуры
Издательство АСТ приостановило продажи двух книг после предупреждения Пресненской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что речь идет о романах «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. На основе краткого содержания ведомство выявило в произведениях признаки ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
После этого прокуратура направила в издательство письмо с предупреждением о «недопустимости нарушения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности, об информации, информационных технологиях и о защите информации» в романах.
Остановка продаж книг будет действовать до полного экспертного заключения об их содержании.
В романе «Песнь Ахилла» рассказывается о судьбе спутника Ахиллеса, Патрокла. В «Маленькой жизни» сюжет основан на жизни четырех друзей, один из которых в детстве получил сексуальную травму.
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