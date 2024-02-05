Россиянку арестовали из-за радужных сережек. Вопрос о запрете радуги дошел до Кремля

Песков заявил, что Кремлю неизвестно о запрете радуги на законодательном уровне

Жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову арестовали на пять суток за ношение радужных сережек. Вопрос о запрете радуги дошел до Кремля. Его представитель Дмитрий Песков заявил, что не знает «о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России».

При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать сам факт задержания девушки, носившей аксессуар, который правоохранители сочли пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать Дмитрий Песков представитель Кремля

Ершову задержали по статье о «демонстрации запрещенной символики»

Об аресте жительницы Нижнего Новгорода на пять суток из-за радужных сережек по статье о «демонстрации запрещенной символики» (часть 1 статья 20.3 КоАП) стало известно 1 февраля.

Ершову сдали в полицию люди, которые заметили на ней украшение и сняли его на видео. Позже в сети появилось фото, на котором изображена, предположительно, одна из сережек в виде радужной лягушки со шляпкой мухомора на голове, раскрашенной в семь цветов радуги, в то время как флаг ЛГБТ состоит из шести цветов, среди которых нет голубого. Однако на сайте Сормовского районного суда Нижнего Новгорода утверждается, что подсудимая «публично демонстрировала в одном из кафе Нижнего Новгорода свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения ЛГБТ».

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

По данным издания Baza, на заседании россиянка свою вину не признала. Она объяснила, что не имеет отношения к ЛГБТ и не знает о символике этого движения, а сережки являются простым разноцветным украшением.

В Госдуме заявили, что девушка подменила сережки

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в деле Анастасии Ершовой фигурируют совсем не те серьги, фото которых распространяются в интернете. В связи с этим он счел решение об ее аресте девушки законным и вынесенным с учетом всех обстоятельств.

На своей странице в Telegram Хинштейн опубликовал постановление суда и рассказал, что история с аксессуаром «высвечивается в совершенно ином свете». По его словам, Ершова присутствовала в общественном месте «в компании с бесполым существом с украинским значком» в сережках с шестицветной радугой, которая является символом ЛГБТ.

Однако при вызове в полицию девушка заявила — и ее слова были внесены в протокол, — что эти серьги она накануне выкинула и представить их не может, а в суде адвокат предъявил новые серьги с семицветной радугой, чтобы доказать невиновность Ершовой, отметил Хинштейн.

Фотографии именно этих сережек были распространены в интернете, пояснил он, что ввело людей в заблуждение и породило фейк. Ершова воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным 51-й статьей Конституции, и не стала отвечать на вопрос, зачем она выбросила радужные сережки.

Кроме того, шестицветная радужная аватарка есть на ее странице в Pinterest, добавил депутат и привел данные местных соцмедиа о том, что Ершова является ЛГБТ-активисткой. «И это в корне меняет все дело!» — отметил Хинштейн.

Арестованная за радужные сережки россиянка подаст апелляцию

Девушка утверждает, что серьги с записанного горожанами видео и предъявленные в суде — одни и те же. Она заявила, что не видит смысла предоставлять другие украшения.

В целом ситуация такова, что кому расскажешь — не поверят, [она] абсолютно неожиданная, предполагать никто не мог Анастасия Ершова

Адвокат Ершовой Артем Никитин заявил, что защита намерена ходатайствовать о прекращении дела в связи с отсутствием события, так как серьги девушки не содержат символики ЛГБТ. Правозащитник настаивает, что украшение, которое попало на видео, содержит изображение семицветной радуги. «Депутат [Хинштейн] говорит, что она якобы в объяснениях первоначально заявила, что выкинула сережки, на самом дела она сразу сказала, что не подтверждает эти показания, написала в момент составления объяснений, что с ее слов написано неверно», — заявил он.

По словам Никитина, в суде Ершова сразу пояснила, почему изначально было зафиксировано, что она якобы выкинула сережки. После того как девушка заявила, что украшение находится дома, был допрошен ее отец, который предъявил их суду. Адвокат утверждает, что подмена якобы физически невозможна, так как россиянку задержали в день визита в полицию, и она с отцом не контактировала. Уже на месте Ершовой объяснили, что ее обвиняют в демонстрации символа ЛГБТ. В связи с этим Никитин назвал решение суда незаконным и несправедливым.