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17:45, 2 февраля 2024Силовые структуры

В Госдуме раскрыли подмену радужных сережек в деле арестованной россиянки

Депутат Госдумы Хинштейн: арестованная Ершова подменила сережки с радугой ЛГБТ

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскрыл подмену в истории с арестованной в Нижнем Новгороде за радужные сережки девушкой. В своем Telegram-канале он написал, что решение суда об ее аресте на пять суток было законным и вынесенным с учетом всех обстоятельств.

Он опубликовал постановление суда и рассказал, что история с Анастасией Ершовой «высвечивается в совершенно ином свете». По его словам, она присутствовала в общественном месте «в компании с бесполым существом с украинским значком» в сережках с шестицветной радугой, которая является символом ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Однако при вызове в полицию девушка заявила — и ее слова были внесены в протокол, — что эти серьги она накануне выкинула и представить их не может, а в суде адвокат предъявил новые серьги с семицветной радугой, чтобы доказать невиновность Ершовой, отмечает Хинштейн.

Фотографии именно этих сережек были распространены в интернете, пояснил он, что ввело людей в заблуждение и породило фейк. Ершова воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным 51-й статьей Конституции, и не стала отвечать на вопрос, зачем она выбросила радужные сережки.

Кроме того, шестицветная радужная аватарка есть на ее странице в Pinterest, добавил депутат и привел данные местных соцмедиа о том, что Ершова является ЛГБТ-активисткой. «И это в корне меняет все дело!» — отметил Хинштейн.

1 февраля сообщалось об аресте нижегородки за радушные сережки. Она была признана виновной по статье о «демонстрации запрещенной символики» (часть 1 статья 20.3 КоАП).

Позже в сети появилось фото, как утверждалось, одной из радужных сережек, ставших причиной ареста девушки. На фотографии видно, что сережка сделана в виде радужной лягушки со шляпкой мухомора на голове. При этом украшение окрашено в семь цветов радуги, в то время как флаг ЛГБТ состоит из шести цветов, среди которых нет голубого.

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      Любовь Ширижик
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